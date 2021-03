Cinquant’anni di contraccezione legale. Il bilancio dell’Aied (Di lunedì 8 marzo 2021) Il 10 marzo 1971 la contraccezione divenne legale. Sono passati Cinquant’anni da quella data storica. E’ tempo di bilanci per l’Aied, impegnata in prima linea da oltre vent’anni Donne e sessualità: la contraccezione compie Cinquant’anni. Divenne legale il 10 marzo 1971. Una data storica per tutte le donne, perché si aprì ufficialmente all’utilizzo della pillola L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 8 marzo 2021) Il 10 marzo 1971 ladivenne. Sono passatida quella data storica. E’ tempo di bilanci per l’Aied, impegnata in prima linea da oltre vent’anni Donne e sessualità: lacompie. Divenneil 10 marzo 1971. Una data storica per tutte le donne, perché si aprì ufficialmente all’utilizzo della pillola L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: Cinquant'anni di contraccezione legale in Italia - OperaFisista : Cinquant'anni di contraccezione legale in Italia - Piergiulio58 : Cinquant'anni di contraccezione legale in Italia. - ilcirotano : Cinquant'anni di contraccezione legale in Italia - - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Italia: Cinquant'anni di contraccezione legale in Italia -