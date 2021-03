Battipaglia, badante muore in incendio dopo aver salvato due anziani per cui lavorava (Di lunedì 8 marzo 2021) Una donna di nazionalità bulgara che lavorava come badante è morta dopo aver salvato una coppia di anziani. È accaduto questa mattina a Battipaglia, comune nella provincia di Salerno. La donna, 57 anni, ha perso la vita in un incendio scoppiato all’interno dell’abitazione. Secondo una prima ricostruzione, a provocarlo sarebbe stato il malfunzionamento di una stufa gpl, lasciata accesa di notte nella stanza dei due anziani, a contatto con una coperta di materiale facilmente infiammabile. La badante – stando a quanto trapelato finora – ha svegliato i due coniugi aiutandoli ad uscire dalla villetta e subito dopo ha chiamato la loro figlia, allertandola in merito a quanto stava avvenendo. La figlia a sua ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 8 marzo 2021) Una donna di nazionalità bulgara checomeè mortauna coppia di. È accaduto questa mattina a, comune nella provincia di Salerno. La donna, 57 anni, ha perso la vita in unscoppiato all’interno dell’abitazione. Secondo una prima ricostruzione, a provocarlo sarebbe stato il malfunzionamento di una stufa gpl, lasciata accesa di notte nella stanza dei due, a contatto con una coperta di materiale facilmente infiammabile. La– stando a quanto trapelato finora – ha svegliato i due coniugi aiutandoli ad uscire dalla villetta e subitoha chiamato la loro figlia, allertandola in merito a quanto stava avvenendo. La figlia a sua ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Una donna di 57 anni è morta in un incendio in un'abitazione a Battipaglia. Lavorava come badante per due coniugi d… - repubblica : ?? Battipaglia, badante muore in incendio di abitazione dopo aver messo in salvo i due anziani che assisteva - Corriere : Battipaglia, incendio in casa: badante muore dopo aver salvato i due anziani che accudiva - VISCONTIMARINA : RT @fattoquotidiano: Battipaglia, badante muore in incendio dopo aver salvato due anziani per cui lavorava - fattoquotidiano : Battipaglia, badante muore in incendio dopo aver salvato due anziani per cui lavorava -