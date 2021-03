Salernitana | blitz a Cremona

(Di domenica 7 marzo 2021) Cinica, pragmatica, granitica. Laespugna per la prima volta nella sua storia lo Zini digrazie ad un gol del ritrovato Milan Djuric e si candida definitivamente per la promozione in serie A. Un obiettivo che sembrava, fino a qualche mese fa, una mera utopia e che invece si sta materializzando pian piano sotto gli occhi dei tifosi granata. Merito indubbiamente di Fabrizio Castori, capace di plasmare a sua immagine e somiglianza la. Un gruppo che non gioca il calcio moderno di Empoli o Venezia, ma quello tremendamente concreto che fino a qualche decennio fa veniva etichettato come “all’italiana”. Quello fatto di tanti pareggi, di molti 1-0 e di poche, pochissime sconfitte. Lasi sta abituando a non perdere anche perché gli avversari non riescono a farle gol. Quello di ...

Serie B, i risultati della 27^ giornata: la Salernitana passa a Cremona ed è seconda: Un gol di Djuric permette all…

Soddisfatto dopo il blitz di Cremona il mister della Salernitana Fabrizio Castori: "Vittoria importante in un capo trappola, gara di compattezza e solidità, partita perfetta. Sono tutti importanti per questo gruppo..."