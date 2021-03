LIVE Sci di fondo, 50 km Mondiali in DIRETTA: volata imperiale di Klaebo, è poker d’oro. Argento Iversen, bronzo Bolshunov (Di domenica 7 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.14: Krueger quarto, Holund quinto, poi Burman, Niskanen, Musgrave, Golberg, Cologna 15.13: Bolshunov al momento del sorpasso di Klaebo ha rotto il bastoncino ma non dovrebbe esserci responsabilità del norvegese 15.11: E’ doppietta norvegese!!! Vince Klaebo che ha tenuto in salita e ha superato Bolshunov nel rettilineo finale, secondo posto per Iversen e terzo per Bolshunov 15.10: Bolshunov, Klaebo e Iversen davanti 15.10: Ultima salita decisiva 15.09: Bolshunov a tutta, si staccano Krueger e Holund 15.09: C’è Bolshunov davanti, Klaebo e Holund alle sue spalle 15.08: I norvegesi stanno facendo gioco di ... Leggi su oasport (Di domenica 7 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.14: Krueger quarto, Holund quinto, poi Burman, Niskanen, Musgrave, Golberg, Cologna 15.13:al momento del sorpasso diha rotto il bastoncino ma non dovrebbe esserci responsabilità del norvegese 15.11: E’ doppietta norvegese!!! Vinceche ha tenuto in salita e ha superatonel rettilineo finale, secondo posto pere terzo per15.10:davanti 15.10: Ultima salita decisiva 15.09:a tutta, si staccano Krueger e Holund 15.09: C’èdavanti,e Holund alle sue spalle 15.08: I norvegesi stanno facendo gioco di ...

