ferrazza : Serse Cosmi è il nuovo allenatore del Crotone. Manterrà comunque la presidenza della Regione Emilia Romagna. - DiMarzio : #Cosmi già in viaggio per #Crotone, confermato: ultimi dettagli da sistemare, domani primo allenamento @SkySport - DiMarzio : Il #Crotone ha scelto #Cosmi: mercoledì il debutto contro l'Atalanta - napolista : Il Crotone di Cosmi vince sul Torino 4-2 (segna anche Ounas), Fiorentina-Parma finisce 3-3 Il Crotone torna in gioc… - Boboj29 : Serse Cosmi ha portato una ventata di ottimismo a Crotone ,la salvezza e' lontanissima ma lui ci prova e fino a qua… -

Crotone Cosmi

Ilè ancora vivo. Col primo roboante successo della gestioneha il diritto di sentirsi ancora iscritto alla corsa salvezza. Quattro le reti inflitte al Torino (prima sconfitta per Davide ...Serserivitalizza ilcon una vittoria decisiva che muove la classifica e inguaia le dirette concorrenti. Finisce 4 - 2 contro un Toro in piena crisi Covid e con una classifica da incubo, in ...Vittoria della speranza per la squadra di Cosmi sui granata che restano fermi a 20 punti a +4 sui ducali. Al Bentegodi il Milan batte 2-o l’Hellas Verona Tre le gare delle 15, valide per la ventiseies ...Pomeriggio di Serie A ricco di gol per le squadre che sono scese in campo alle 15:00. Il Crotone di Cosmi torna alla vittoria, la prima da quando il tecnico siede sulla panchina dei calabresi, nello..