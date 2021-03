Che Tempo Che Fa torna con Littizzetto al posto di Fazio (Di domenica 7 marzo 2021) Che Tempo Che Fa Dopo aver saltato un turno, Che Tempo Che Fa torna ma senza Fabio Fazio in studio. Seduta alla scrivania/acquario questa sera c’è infatti Luciana Littizzetto, che dunque per la prima volta è ‘padrona’ della trasmissione della domenica sera di Rai 3. “Buonasera e bentornati a Che Tempo Che Fa. Siamo tornati! Volevo dirvelo, non sono Fabio Fazio (…) Sono la supplente“ sono le parole con cui la Littizzetto dà il via alla puntata. Fazio, però, c’è ed è in collegamento da casa. L’intervento a cui è stato sottoposto è andato bene, ma per il ritorno in studio ci sarà Tempo: “La cosa è stata un pochino più impegnativa di quello che mi aspettavo, ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 7 marzo 2021) CheChe Fa Dopo aver saltato un turno, CheChe Fama senza Fabioin studio. Seduta alla scrivania/acquario questa sera c’è infatti Luciana, che dunque per la prima volta è ‘padrona’ della trasmissione della domenica sera di Rai 3. “Buonasera e benti a CheChe Fa. Siamoti! Volevo dirvelo, non sono Fabio(…) Sono la supplente“ sono le parole con cui ladà il via alla puntata., però, c’è ed è in collegamento da casa. L’intervento a cui è stato sottoè andato bene, ma per il ritorno in studio ci sarà: “La cosa è stata un pochino più impegnativa di quello che mi aspettavo, ...

antoniospadaro : Immagini impensabili poco tempo fa. Ecco #PapaFrancesco in una chiesa che era stata distrutta e bruciata dall’Isis… - ClaMarchisio8 : Grande #Juve questa sera. Grande risposta nel secondo tempo. Una vittoria super importante. Ora ... #JuvePorto ?? co… - capuanogio : Era rigore. Poi in una vita precedente (nemmeno troppo lontana nel tempo) avendo il #Var a disposizione magari si… - BRACCI0FORTE : -?? siamo moots da così tanto tempo aiuto sei speciale e metti sempre di buon umore tutta la tl, non so come farei s… - dylanekelly : @Bercy50731299 Quanto vorrei che tommi avesse il tempo di rivedersi questi momenti e apprezzarli con più lucidità come abbiamo fatto noi -