Cambiano i colori delle regioni. Da domani Friuli Venezia Giulia e Veneto passano in zona arancione. La Campania entra in area rossa (Di domenica 7 marzo 2021) Friuli Venezia Giulia e Veneto passano in zona arancione, la Campania entra in area rossa aggiungendosi così a Molise e Basilicata, le altre due regioni dove le restrizioni sono più forti. Queste, a partire da domani, le principali novità della mappa Covid dell’Italia dopo le ordinanze firmate venerdì 5 marzo dal ministro della Salute, Roberto Speranza sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di regia. Da lunedì dunque la situazione sarà la seguente. zona rossa: Campania, Molise e Basilicata. zona arancione: Piemonte, Lombardia, Province di Trento e ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 7 marzo 2021)in, lainaggiungendosi così a Molise e Basilicata, le altre duedove le restrizioni sono più forti. Queste, a partire da, le principali novità della mappa Covid dell’Italia dopo le ordinanze firmate venerdì 5 marzo dal ministro della Salute, Roberto Speranza sulla base dei dati eindicazioni della Cabina di regia. Da lunedì dunque la situazione sarà la seguente., Molise e Basilicata.: Piemonte, Lombardia, Province di Trento e ...

