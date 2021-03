Atalanta | Gasperini vuole sgambettare l' Inter | In campo con personalità

(Di domenica 7 marzo 2021) Bergamo - L'dinon ha mai vinto in casa dell 'finora. "Per la legge dei grandi numeri prima o poi ci sarà la volta buona. Ma domani è una partita che dirà molto sulle nostre ...

Advertising

Atalanta_BC : ?? È iniziata la conferenza stampa di mister #Gasperini alla vigilia di #InterAtalanta ?? Coach Gasperini’s press co… - Atalanta_BC : ??? La conferenza stampa integrale di Gian Piero #Gasperini alla vigilia di #InterAtalanta ?? Gasperini's full press… - Fprime86 : RT @tuttosport: #Atalanta, #Gasperini: 'L'#Inter è prima con merito' ???? - aripov_sarvar : RT @tuttosport: #Atalanta, #Gasperini: 'L'#Inter è prima con merito' ???? - tuttosport : #Atalanta, #Gasperini: 'L'#Inter è prima con merito' ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Gasperini

Certo, sarebbe meglio andare avanti noi una volta tanto - continua- . Domani è un'altra prova: sotto l'aspetto tecnico abbiamo sempre bisogno di crescere, nel controllo e nella gestione ...Il principale artefice di tutto questo dunque è proprio mister Juric, degno discepolo del suo maestro Gian Piero: non a caso ci sono chiare similitudini fra il Verona e l'. I ...Il tecnico: "Ha un buon distacco, è la principale candidata a vincere il campionato. Temo l'attacco dei nerazzurri" ...Il tecnico dell'Atalanta vuole una prova convincente, anche in vista del ritorno contro il Real Madrid: "Al di là della classifica la gara è importante per noi, per il nostro campionato e valutare qua ...