"Tutto cambiato, mi candido segretario Pd". Beppe Grillo, bomba atomica a sinistra: "Di là Conte, di qua...", ora tutto torna (Di sabato 6 marzo 2021) Beppe Grillo si candida alla segreteria del Pd. Il comico e fondatore del Movimento 5 Stelle lancia il suo clamoroso appello con un video-messaggio sul suo blog, e sembra tutto tranne che una provocazione. Anzi, si tratta di un ribaltone assolutamente coerente con le ultime mosse di Grillo, che da mesi ha progressivamente spostato l'asse del Movimento a sinistra, in tandem con l'eminenza grigia dei dem Goffredo Bettini, per creare una nuova alleanza elettorale. "Ho fatto una considerazione, io non sono iscritto al MoVimento 5 Stelle, non sono riuscito a votare - premette Grillo -. Mi ero iscritto al Pd qualche anno fa, vi ricordate alla sezione di Arzachena, poi mi dettero indietro i soldi e la tessera e Fassino fece la sua premonizione dicendo: si prenda, ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 6 marzo 2021)si candida alla segreteria del Pd. Il comico e fondatore del Movimento 5 Stelle lancia il suo clamoroso appello con un video-messaggio sul suo blog, e sembratranne che una provocazione. Anzi, si tratta di un ribaltone assolutamente coerente con le ultime mosse di, che da mesi ha progressivamente spostato l'asse del Movimento a, in tandem con l'eminenza grigia dei dem Goffredo Bettini, per creare una nuova alleanza elettorale. "Ho fatto una considerazione, io non sono iscritto al MoVimento 5 Stelle, non sono riuscito a votare - premette-. Mi ero iscritto al Pd qualche anno fa, vi ricordate alla sezione di Arzachena, poi mi dettero indietro i soldi e la tessera e Fassino fece la sua premonizione dicendo: si prenda, ...

