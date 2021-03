Sanremo 2021 Gaudiano vince tra le Nuove Proposte con Polvere da Sparo (Testo e Video) (Di sabato 6 marzo 2021) Sanremo 2021 Gaudiano con Polvere da Sparo vince tra le Nuove Proposte La quarta serata del Festival di Sanremo si è aperta con la gara tra le Nuove Proposte in cui come per la finale dei Campioni di sabato 6 marzo, il voto era composto da 33% sala stampa 33% demoscopica e 34% televoto. Il vincitore è risultato Gaudiano con il 28% seguito da Shorty al 25.4, Folcast con il 24.1% e Wrongonyou con il 22.5%. Dal sito di RaiPlay possiamo rivedere l’esibizione di ieri (qui) e il momento della proclamazione (qui). Wrongonyou ha vinto il Premio della Critica Mia Martini della Sala Stampa Radio Tv Web; il premio Lucio Dalla della sala stampa Radio Tv Web è andato a Davide Shorty. Chi è ... Leggi su dituttounpop (Di sabato 6 marzo 2021)condatra leLa quarta serata del Festival disi è aperta con la gara tra lein cui come per la finale dei Campioni di sabato 6 marzo, il voto era composto da 33% sala stampa 33% demoscopica e 34% televoto. Il vincitore è risultatocon il 28% seguito da Shorty al 25.4, Folcast con il 24.1% e Wrongonyou con il 22.5%. Dal sito di RaiPlay possiamo rivedere l’esibizione di ieri (qui) e il momento della proclamazione (qui). Wrongonyou ha vinto il Premio della Critica Mia Martini della Sala Stampa Radio Tv Web; il premio Lucio Dalla della sala stampa Radio Tv Web è andato a Davide Shorty. Chi è ...

