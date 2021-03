Torino, il report dell’allenamento odierno. Solo terapie per Izzo (Di venerdì 5 marzo 2021) Allenamento pomeridiano per il Torino al Filadelfia. Davide Nicola, dopo l’attivazione muscolare, ha diretto una sessione tecnica con esercitazioni a tema, lavoro sul possesso palla e infine ha fatto svolgere una partita a ranghi misti, con tempo e campo ridotti. Solo terapie per Armando Izzo, causa lombalgia: le condizioni del difensore verranno rivalutate domani. Il programma di sabato 6 marzo prevede la sessione di rifinitura cui seguiranno il pranzo e – per i calciatori convocati – la partenza per il ritiro prepartita di Crotone. ALLENAMENTO Lavoro sul possesso palla e partita a ranghi misti al Fila https://t.co/ZHY97P682f#SFT — Torino Football Club (@TorinoFC 1906) March 5, 2021 Foto: Instagram personale Izzo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 5 marzo 2021) Allenamento pomeridiano per ilal Filadelfia. Davide Nicola, dopo l’attivazione muscolare, ha diretto una sessione tecnica con esercitazioni a tema, lavoro sul possesso palla e infine ha fatto svolgere una partita a ranghi misti, con tempo e campo ridotti.per Armando, causa lombalgia: le condizioni del difensore verranno rivalutate domani. Il programma di sabato 6 marzo prevede la sessione di rifinitura cui seguiranno il pranzo e – per i calciatori convocati – la partenza per il ritiro prepartita di Crotone. ALLENAMENTO Lavoro sul possesso palla e partita a ranghi misti al Fila https://t.co/ZHY97P682f#SFT —Football Club (@FC 1906) March 5, 2021 Foto: Instagram personaleL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Toro_News : ?????? | ALLENAMENTO Seduta di allenamento mattutina per il #Torino. Ancora in attesa di negativizzazione gli 8 gra… - Toro_News : ? | REPORT Il #Torino quest'oggi ha ripreso ad allenarsi in gruppo al #Filadelfia - Toro_News : ? | REPORT Allenamento individuale per il #Torino all'Olimpico - lazio_magazine : DIRETTA ONLINE - Serie A, Lazio-Torino: live report, statistiche, formazioni, dettagli e precedenti - apetrazzuolo : DIRETTA ONLINE - Serie A, Lazio-Torino: live report, statistiche, formazioni, dettagli e precedenti -