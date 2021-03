Stellantis annuncia la distribuzione condizionata di azioni e liquidità Faurecia (Di venerdì 5 marzo 2021) (Teleborsa) – Stellantis NV si prepara alla distribuzione condizionata da parte di Stellantis ai detentori delle sue azioni ordinarie di un massimo di 54.297.006 azioni ordinarie di Faurecia e di un massimo di 308 milioni di euro in contanti, che rappresentano i proventi ricevuti da Peugeot SA per la vendita di azioni ordinarie di Faurecia nell’ottobre 2020, pagabili ai detentori di azioni ordinarie Stellantis che risultino tali in data martedì 16 marzo 2021, a seguito di una riduzione del capitale. Il pagamento della distribuzione – si legge in una nota – è condizionato al successivo annuncio del fatto che la distribuzione sia stata approvata dall’Assemblea ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 5 marzo 2021) (Teleborsa) –NV si prepara allada parte diai detentori delle sueordinarie di un massimo di 54.297.006ordinarie die di un massimo di 308 milioni di euro in contanti, che rappresentano i proventi ricevuti da Peugeot SA per la vendita diordinarie dinell’ottobre 2020, pagabili ai detentori diordinarieche risultino tali in data martedì 16 marzo 2021, a seguito di una riduzione del capitale. Il pagamento della– si legge in una nota – è condizionato al successivo annuncio del fatto che lasia stata approvata dall’Assemblea ...

