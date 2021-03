Stasera in tv “Karate Kid – Per vincere domani”, da qui nasce la serie Cobra Kai (Di venerdì 5 marzo 2021) Stasera su Tv8 alle 21:30, Karate Kid – Per vincere domani diretto da John G. Avildsen nel 1984. Il film, cult degli anni ottanta, ha contribuito alla diffusione dell’interesse verso le arti marziali in occidente e ha portato alla fama il giovane attore protagonista Ralph Macchio. Affianco a lui brilla Pat Morita, la cui interpretazione del maestro Miyagi gli valse due candidature come miglior attore non protagonista ai Premi Oscar e ai Golden Globe del 1985. Protagonista è Daniel LaRusso, un sedicenne appena trasferitosi con la madre in una nuova città. Il gruppo di bulli della scuola lo prende di mira per aver mostrato interesse per la ex ragazza di uno di loro, Ali Mills. Caso sfortunato vuole che questi siano tutti studenti di un dojo di Karate chiamato Cobra Kai. Deciso a ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 5 marzo 2021)su Tv8 alle 21:30,Kid – Perdiretto da John G. Avildsen nel 1984. Il film, cult degli anni ottanta, ha contribuito alla diffusione dell’interesse verso le arti marziali in occidente e ha portato alla fama il giovane attore protagonista Ralph Macchio. Affianco a lui brilla Pat Morita, la cui interpretazione del maestro Miyagi gli valse due candidature come miglior attore non protagonista ai Premi Oscar e ai Golden Globe del 1985. Protagonista è Daniel LaRusso, un sedicenne appena trasferitosi con la madre in una nuova città. Il gruppo di bulli della scuola lo prende di mira per aver mostrato interesse per la ex ragazza di uno di loro, Ali Mills. Caso sfortunato vuole che questi siano tutti studenti di un dojo dichiamatoKai. Deciso a ...

