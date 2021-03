Sì a Orban | no al Ppe Zanni svela le mosse della Lega

Leggi su formiche

(Di venerdì 5 marzo 2021) Porte aperte per Viktornei sovranisti europei. Porte chiuse al Ppe (Partito popolare europeo). Marco, 34 anni, eurodeputatoe presidente del gruppo Id (Identità e democrazia), è pronto ad accogliere a braccia aperte il premier ungherese. La “svolta europeista” del Carroccio può aspettare. In Europa, dicea Formiche.net, i leghisti rimangono alleati dei tedeschi di Afd e di Marine Le Pen.fuori dal Ppe. Se lo aspettava? Non mi aspettavo questa accelerazione. Il rinnovo imminente delle cariche all’Europarlamento e le elezioni tedesche hanno segnato l’epilogo di questa storia. Il nuovo leaderCdu Armin Laschet e il capogruppo del Ppe Manfred Weber non hanno più potuto difendere. Chi ...