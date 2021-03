Sanremo 2021, Ermal Meta vince la serata della cover con la Napoli Mandolin Orchestra (VIDEO) (Di venerdì 5 marzo 2021) Sanremo 2021: bel segnale per i lavoratori dello spettacolo il successo di Ermal Meta con la cover di “Caruso” insieme alla Napoli Mandolin Orchestra (proprio nel giorno del compleanno di Lucio Dalla, cui i Negramaro hanno dedicato 4 Marzo 1943). La terza serata di Sanremo 2021 si è aperta e si è chiusa nel ricordo Leggi su 2anews (Di venerdì 5 marzo 2021): bel segnale per i lavoratori dello spettacolo il successo dicon ladi “Caruso” insieme alla(proprio nel giorno del compleanno di Lucio Dalla, cui i Negramaro hanno dedicato 4 Marzo 1943). La terzadisi è aperta e si è chiusa nel ricordo

