Roma, stupro a Villa Gordiani. Una 22enne è stata violentata in pieno giorno mentre faceva jogging (Di venerdì 5 marzo 2021) Ancora violenze a Roma. Con l’ultimo episodio di stupro a Villa Gordiani si allunga il triste elenco di reati, violenze sessuali, pestaggi, crimini nella Capitale. Complice il degrado, non solo delle periferie, e l’assenza di vigilanza e sicurezza. Roma, ragazza violentata a Villa Gordiani Una ragazza di 22 anni è stata violenta a Villa Gordiani, quartiere Prenestino di Roma. Secondo il racconto della vittima, stava correndo nel parco del Prenestino quando, nell’area compresa fra il centro anziani e l’area giochi, è stata sorpresa alle spalle da un uomo. Che le avrebbe messo una mano sulla bocca. Per evitare che potesse chiedere aiuto. Poi avrebbe abusato sessualmente ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 5 marzo 2021) Ancora violenze a. Con l’ultimo episodio disi allunga il triste elenco di reati, violenze sessuali, pestaggi, crimini nella Capitale. Complice il degrado, non solo delle periferie, e l’assenza di vigilanza e sicurezza., ragazzaUna ragazza di 22 anni èviolenta a, quartiere Prenestino di. Secondo il racconto della vittima, stava correndo nel parco del Prenestino quando, nell’area compresa fra il centro anziani e l’area giochi, èsorpresa alle spalle da un uomo. Che le avrebbe messo una mano sulla bocca. Per evitare che potesse chiedere aiuto. Poi avrebbe abusato sessualmente ...

