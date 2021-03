Covid | 24 036 nuovi contagi e 297 morti Superati i 3 milioni di casi da inizio epidemia

(Di venerdì 5 marzo 2021) In Italia sono statii 3didi coronavirus accertati da, oltre un anno fa, secondo i dati del ministero della Salute. Oggi infatti isono 24.036, portando il totale a 3.023.129. Mentre i decessi sono 297. I tamponi effettuati sono stati 378.463 con l’indice di positività al 6.35%. “I dati di incidenza mostrano la crescita, illustrano da settimane che c’è questo trend di aumento, e la necessità di adottare misure di mitigazione. Vanno rafforzate in tutte le Regioni. Poi quando si raggiunge la soglia di 250settimanali per centomila abitanti bisogna adottare le misure più restrittive”. Lo ha detto il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, al punto stampa sull’analisi dei dati del monitoraggio ...

In Italia sono stati superati i 3 milioni di casi di coronavirus accertati da inizio epidemia, oltre un anno fa, secondo i dati del ministero della Salute. Oggi infatti i contagi sono 24.036, portando il totale a 3.023.129. Mentre i decessi sono 297. I tamponi effettuati sono stati 378.463 con l'indice di positività al 6.35%. 'I dati di incidenza mostrano la crescita, illustrano da settimane che c'è questo trend di aumento, e la necessità di adottare misure di mitigazione. Vanno rafforzate in tutte le Regioni. Poi quando si raggiunge la soglia di 250 settimanali per centomila abitanti bisogna adottare le misure più restrittive'.