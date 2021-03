Amici 20 | Maria De Filippi legge la lettera con cui un allievo ha fatto coming out

(Di venerdì 5 marzo 2021) Puntata scoppiettante del daytime di. Il debutto del talent su Amazon Prime Video - con un nuovo format della durata di 50 minuti - è stato segnato da una confessione molto intima di uno degli allievi di questa edizione.Deha radunato tutti i cantanti e i ballerini affidando a ognuno un compito speciale. Gli alunni dovranno iniziare a prendere nota dei propri sentimenti, delle idee e delle emozioni sperimentate in questi giorni trascorsi nella scuola. I concorrenti del talent di Canale 5 si sono quindi messi all'opera elaborando i propri pensieri per riempire le prime pagine dei loro diari. Sono due gli alunni che si sono contraddistinti di più nel corso di questo «esercizio». Giulia Stabile ha affidato al suo diario alcune riflessioni sui sentimenti provati nei confronti di Sangiovanni. Leonardo Lamacchia ha ...

AndreaDianetti : Orietta featuring Amici di Maria #Sanremo2021 - CLASSE2DANGELO1 : LIMERICK: La signora Maria Antonietta inventò una canzonetta e mentre la cantava i suoi amici assordava. Quella c… - sangiovanniiiii : Maria: chi é il più permaloso? SANGIO: #Amici2020 #amici #AMICI20 #sangiovanni #maria - VicolodelleNews : ‘#AmiciSpecials’ #Deddy rivela le sue paure più recondite e si mette a nudo davanti a Maria De Filippi e a tutti no… - iaia1512 : @idabuona Tutti le persone vicino ad Oppini sono amici suoi,che ridere.Maria Teresa ora non serve più,quelle parole… -

Ultime Notizie dalla rete : Amici Maria

" Falsa Giulia, strafalsa Guenda, falsissimaTeresa " dice Zorzi. Sulla Salemi , vera rivale ... Dentro e fuori la Casa Tommaso Zorzi può contare sucon cui ha stretto un forte legame. Su ...Annalisa Scarrone ha dato il via alla sua carriera musicale come cantante solista nel 2011, partecipando alla decima edizione del talent showdiDe Filippi. Da dopo quell'esperienza, Annalisa ha collezionato un successo dopo l'atro raggiungendo proprio quest'anno i dieci anni di carriera. Il questi giorni Annalisa sta ...Arisa torna al festival di Sanremo con “Potevi fare di più”, un brano scritto da Gigi D'Alessio: “La mia canzone descrive quel lato nascosto di me che Gigi è riuscito a farmi raccontare in maniera li ...Amici 20 sbarca su Amazon Prime video e un concorrente fa coming out insieme a Maria De Filippi che ha letto una sua lettera ...