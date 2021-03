Samantha De Grenet tuona | Antonella Elia? Mi infastidisce

(Di giovedì 4 marzo 2021)Denon saranno mai amiche, questo almeno è quello che sostiene l'ex "Vippona". Ospite di Pomeriggio 5, Samy si è tolta qualche sassolino dalle scarpe nei confronti dell'opinionista.DevsOspite di Pomeriggio 5,Deha parlato della sua esperienza al GF Vip. Sono stati due mesi intensi, che l'hanno vista scontrarsi spesso con l'opinionista. Le due non sono mai riuscite a trovare un punto d'incontro, tanto che al termine del reality più spiato d'Italia non si sono rivolte la parola. A Barbara D'Urso,ha sottolineato che non ha nessuna intenzione di chiarirsi con ...

MondoTV241 : Samantha de Grenet su Antonella Elia: 'Non ho intenzione di chiarirmi con lei' #gfvip #antonellaelia… - ChiaraGabibba : RT @vincycernic95: Pazzesche le ratte che sputtanano Samantha de Grenet sul pride ma poi stannano un misogino che cavalca la popolarità del… - DavideBelotti5 : RT @fridayiminI0ve: samantha de grenet consapevole dei meme su di lei icona LGBT è il plot twist più divertente di questo 2021 mi sto pisci… - softgiulia : RT @vanderwoodvsen: visto che tra poco è la festa della donna eleggiamo giulia de lellis a paladina del femminismo e samantha de grenet a g… - marikap28 : RT @vanderwoodvsen: visto che tra poco è la festa della donna eleggiamo giulia de lellis a paladina del femminismo e samantha de grenet a g… -

Ultime Notizie dalla rete : Samantha Grenet

Accanto a lei come concorrente, anche l'amicaDe. Mentre partecipa a molti show televisivi, la Melillo trova anche il tempo di prendere il diploma in recitazione . Tra le serie tv a ...Una delle protagoniste della seconda parte della quinta edizione del Grande Fratello Vip è stata, senza dubbio,De. Nel corso dei tre mesi di permanenza in casa, la modella e showgirl ha avuto alcuni battibecchi con Antonella Elia . Ospite a Pomeriggio 5 , da Barbara d'Urso , la De, ha ...Dopo aver vinto "La Talpa", nel 2004, l'ex "Primadonna" del celebre Bagaglino ci riprova con un altro reality show.Una delle protagoniste della seconda parte della quinta edizione del Grande Fratello Vip è stata, senza dubbio, Samantha De Grenet. Nel corso dei tre mesi di permanenza in casa, la modella e showgirl ...