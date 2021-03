Mondo eSports | nasce OIES Consulting!

(Di giovedì 4 marzo 2021) Tramite comunicato stampa, ci è giunta un’interessante notizia per gli appassionati deldegli, ovvero la nascita diConsulting Gli appassionati die coloro che ci seguono per le notizie di questoin evoluzione sicuramente avranno già sentito parlare dell’Osservatorio Italiano. Si tratta, nello specifico, di un network che mette in collegamento e collaborazione tutte le aziende e i team che fanno parte di questo, per espanderne gli orizzonti. Tramite comunicato stampa ci è stato annunciata la nascita di una nuova suite di servizi dell’Osservatorio, chiamata Consulting. Una suite di consulenza, insomma, rivolta agli aspetti commerciali e all’attività di consulenza strategica per le aziende interessate a costruire la ...

MaxRapetto : Un enorme piacere poter collaborare con Studio Assist & Partners. Ragazzi giovani con una mentalità vincente ed imp… - fabiolalli : RT @AlessAndrApple: E-sport: gli esperimenti dello sport durante la pandemia. Di #proplayers valori etico sportivi e nuova normativa. L'art… - LuccaCandG : A 16 anni è uno degli atleti eSport più forti al mondo. Riccardo “Reynor” Romiti è il primo italiano campione del m… - DeugemoTwo : @edo199lol È il proprietario dei TSM, una delle più importanti (nordamericane) e storiche organizzazioni esports al mondo. - CorrNazionale : #eSports: Reynor, nome in community di Riccardo Romiti, è il primo italiano campione del mondo dell’Intel Extreme M… -

eSerie A Tim: al via il torneo di eSports della Serie A, i calendari delle competizioni che si giocheranno su FIFA 21 e su PES 2021 ...