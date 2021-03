Lino Guanciale saluta il Commissario Ricciardi, pronta una nuova esperienza (Di giovedì 4 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLino Guanciale saluta con un post sul suo profilo Instagram il Commissario Ricciardi, personaggio da lui magistralmente interpretato nella omonima fiction andata in onda su Rai 1, per concentrarsi su un nuovo progetto, il remake italiano di This is us, che si chiamerà Noi. Quello a Ricciardi non è un addio, ma solo un arrivederci. E’ confermata infatti la seconda stagione della fortunata serie tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni, diretta da Alessandro D’Alatri. “Non so quando inizieremo a girare, ma non vedo l’ora di riprendere in mano impermeabile e divisa e di venire a Napoli” ha dichiarato. La prima stagione si è conclusa lunedì 1 marzo con due importanti perdite per il Commissario: la morte di Rosa, interpretata da Nunzia ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 4 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuticon un post sul suo profilo Instagram il, personaggio da lui magistralmente interpretato nella omonima fiction andata in onda su Rai 1, per concentrarsi su un nuovo progetto, il remake italiano di This is us, che si chiamerà Noi. Quello anon è un addio, ma solo un arrivederci. E’ confermata infatti la seconda stagione della fortunata serie tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni, diretta da Alessandro D’Alatri. “Non so quando inizieremo a girare, ma non vedo l’ora di riprendere in mano impermeabile e divisa e di venire a Napoli” ha dichiarato. La prima stagione si è conclusa lunedì 1 marzo con due importanti perdite per il: la morte di Rosa, interpretata da Nunzia ...

