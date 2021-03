L'infinito lockdown del gioco legale (Di giovedì 4 marzo 2021) La richiesta rimane essenzialmente una: «Aprire, almeno in zona gialla. Abbiamo dimostrato di poterlo fare nella massima sicurezza, abbiamo investito tanto per adeguarci alle esigenze imposte dai protocolli sanitari». La risposta continua a essere la stessa, un secco no. «Che ha ripercussioni pesanti su un esercito di 150 mila lavoratori e sulle loro famiglie, ormai in gravissima difficoltà. Su tutta la collettività, sullo Stato, che da quando è iniziata l'emergenza a oggi, ha incassato 5 miliardi in meno di gettito fiscale. Sulla salute degli utenti finali, perché non trovano a loro disposizione un'offerta misurata e controllata e finiscono per rivolgersi a quella illegale». Nonostante ripeta questi concetti da mesi, Geronimo Cardia continua a stupirsi. A non capacitarsi che le sue parole cadano nel vuoto. Il presidente di Acadi, l'Associazione Concessionari di ... Leggi su panorama (Di giovedì 4 marzo 2021) La richiesta rimane essenzialmente una: «Aprire, almeno in zona gialla. Abbiamo dimostrato di poterlo fare nella massima sicurezza, abbiamo investito tanto per adeguarci alle esigenze imposte dai protocolli sanitari». La risposta continua a essere la stessa, un secco no. «Che ha ripercussioni pesanti su un esercito di 150 mila lavoratori e sulle loro famiglie, ormai in gravissima difficoltà. Su tutta la collettività, sullo Stato, che da quando è iniziata l'emergenza a oggi, ha incassato 5 miliardi in meno di gettito fiscale. Sulla salute degli utenti finali, perché non trovano a loro disposizione un'offerta misurata e controllata e finiscono per rivolgersi a quella il». Nonostante ripeta questi concetti da mesi, Geronimo Cardia continua a stupirsi. A non capacitarsi che le sue parole cadano nel vuoto. Il presidente di Acadi, l'Associazione Concessionari di ...

