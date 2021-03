Klopp non manda i giocatori del Liverpool in nazionale: “C’è la quarantena, restano qua” (Di giovedì 4 marzo 2021) Jurgen Klopp non lascerà andare i suoi giocatori in nazionale, visto le restrizioni a cui andrebbero incontro al loro ritorno in Inghilterra. Il tecnico del Liverpool dice che se c’è anche il minimo rischio di quarantena, allora impedirò che partano. Un’opzione tra l’altro ammessa dalla Fifa. Secondo le disposizioni anti-Covid attualmente in vigore nel Regno Unito, chiunque provenga da paesi che fanno parte della ‘Red List’ sanitaria deve obbligatoriamente sottoporsi a quarantena di dieci giorni in hotel. I giocatori del Liverpool che andrebbero incontro alle restrizioni sono i brasiliani Alisson, Fabinho e Firmino e il portoghese Diogo Jota. “Io comprendo le esigenze delle varie federazioni nazionali, ma questo è un periodo in cui non si può far ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 4 marzo 2021) Jurgennon lascerà andare i suoiin, visto le restrizioni a cui andrebbero incontro al loro ritorno in Inghilterra. Il tecnico deldice che se c’è anche il minimo rischio di, allora impedirò che partano. Un’opzione tra l’altro ammessa dalla Fifa. Secondo le disposizioni anti-Covid attualmente in vigore nel Regno Unito, chiunque provenga da paesi che fanno parte della ‘Red List’ sanitaria deve obbligatoriamente sottoporsi adi dieci giorni in hotel. Idelche andrebbero incontro alle restrizioni sono i brasiliani Alisson, Fabinho e Firmino e il portoghese Diogo Jota. “Io comprendo le esigenze delle varie federazioni nazionali, ma questo è un periodo in cui non si può far ...

