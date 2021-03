Juventus, Bentancur positivo al Covid (Di giovedì 4 marzo 2021) La Juventus ha appena annunciato la positività al Covid di Rodrigo Bentancur. “Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 di Rodrigo Bentancur. Il calciatore è in isolamento e asintomatico. La Società rimane in contatto con le Autorità Sanitarie per consentire le attività di allenamento e di gara del Gruppo Squadra”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 4 marzo 2021) Laha appena annunciato la positività aldi Rodrigo. “Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al19 di Rodrigo. Il calciatore è in isolamento e asintomatico. La Società rimane in contatto con le Autorità Sanitarie per consentire le attività di allenamento e di gara del Gruppo Squadra”. L'articolo ilNapolista.

