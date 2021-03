Giro di Svizzera 2021, presentato il percorso: 8 tappe, 2 cronometro e 2 arrivi in salita (Di giovedì 4 marzo 2021) Oggi è stato svelato il percorso del Giro di Svizzera 2021. Sostanzialmente è stato confermato il tracciato su cui si sarebbe gareggiato lo scorso anno, quando l’evento venne cancellato a causa della pandemia. Sono state apportate delle modifiche alla quarta e alla quinta tappa, sono state confermate le due cronometro (prima e penultima tappa), sono previsti due arrivi totali in salita (a Sedrun nella quinta tappa e ad Andermatt nell’ultima) e tre frazioni mosse per un totale di otto tappe complessive previste tra il 6 e il 13 giugno. tappe Giro DI Svizzera 2021 Tappa 1 (06/6): Frauenfeld – Frauenfeld (10,9km – cronometro) Tappa 2 (07/6): Neuhausen am Rheinfall – ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 marzo 2021) Oggi è stato svelato ildeldi. Sostanzialmente è stato confermato il tracciato su cui si sarebbe gareggiato lo scorso anno, quando l’evento venne cancellato a causa della pandemia. Sono state apportate delle modifiche alla quarta e alla quinta tappa, sono state confermate le due(prima e penultima tappa), sono previsti duetotali in(a Sedrun nella quinta tappa e ad Andermatt nell’ultima) e tre frazioni mosse per un totale di ottocomplessive previste tra il 6 e il 13 giugno.DITappa 1 (06/6): Frauenfeld – Frauenfeld (10,9km –) Tappa 2 (07/6): Neuhausen am Rheinfall – ...

