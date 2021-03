Giappone | fiducia consumatori febbraio sale a 33 | 8 punti

Ticinonline : L'intelligenza artificiale per combattere lo spreco #spreco #alimentare #sprecoalimentare #cervello #aziende… - Adriano48R : @theciosaz @paolingo1 Se fosse realizzato in Giappone avrei più fiducia sulla riuscita ma da a noi...... Le soluzi… - matchawlatte : Oggi sono andata nella mia libreria di fiducia e con il buono del compleanno ho preso un libro e ne ho ordinati alt… -

Migliora leggermente il sentiment dei consumatori giapponesi a febbraio. Secondo quanto comunicato dall'Istituto di ricerca economica e sociale del Cabinet Office giapponese, l'indice disi è attestato a 33,8 punti , rispetto ai 29,6 di gennaio. L'indice resta anche al di sotto della soglia di 50 punti , evidenziando la persistenza di un clima negativo fra le famiglie del Sol ...Nel mese di febbraio l'indice che misura ladei consumatori insi è attestato a 33,8 punti, meglio dei 30 punti attesi dal consensus e in decisa accelerazione rispetto ai 29,6 punti di gennaio.(Teleborsa) - Migliora leggermente il sentiment dei consumatori giapponesi a febbraio. Secondo quanto comunicato dall'Istituto di ricerca economica e sociale del Cabinet Office giapponese, ...Il balzo dei tassi sui Treasuries Usa ha affossato di nuovo Wall Street, a discapito delle borse asiatiche, e i futures Usa per ora non anticipano nulla di buono, in attesa del discorso che sarà profe ...