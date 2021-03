Dritto e Rovescio | anticipazioni e ospiti puntata di giovedì 4 marzo su Rete 4

(Di giovedì 4 marzo 2021)del programma in onda2021 su4.2021 andrà in onda l’appuntamento settimanale con il talk politico e d’attualità di, che questa settimana cambierà titolo in “… e oltre”, probabilmente un espediente tecnico per giustificare il certo calo d’ascolti nella settimana di Sanremo, classificando lacome uno “speciale”. L’appuntamento è previsto per le 21:25 su4 e al timone troveremo, come sempre, Paolo Del Debbio. Al centro dellasi parlerà del piano vaccini europei, degli errori commessi che ...

Domani, giovedì 4 marzo, l'informazione continua a essere al centro della programmazione di Retequattro con "? E oltre", il programma di approfondimento in prima serata. Il piano vaccini europeo tra errori e ritardi, l'azione del nuovo Governo per il contrasto alla pandemia e le nuove ...