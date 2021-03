Crisi in Myanmar: i governi asiatici restano a guardare (Di giovedì 4 marzo 2021) La Crisi in Myanmar entra nel vivo. Gli USA condannano ferocemente gli omicidi perpetrati dalla polizia e pensano ad una coalizione tesa a punire il regime militare. I governi asiatici, sollecitati dagli stessi Stati Uniti a fare lo stesso, sembrano reticenti. Crisi in Myanmar: qual è la situazione? Jake Sullivan, consigliere per la sicurezza nazionale Leggi su periodicodaily (Di giovedì 4 marzo 2021) Lainentra nel vivo. Gli USA condannano ferocemente gli omicidi perpetrati dalla polizia e pensano ad una coalizione tesa a punire il regime militare. I, sollecitati dagli stessi Stati Uniti a fare lo stesso, sembrano reticenti.in: qual è la situazione? Jake Sullivan, consigliere per la sicurezza nazionale

pierofassino : L’appello di @Pontifex_it alla comunità internazionale perché “si adoperi affinché le aspirazioni del popolo del My… - oss_romano : #27febbraio Il vescovo di Pyay sui cristiani e la crisi in #Myanmar. Preghiere e marce silenziose per una soluzion… - stefanomanservi : RT @pierofassino: L’appello di @Pontifex_it alla comunità internazionale perché “si adoperi affinché le aspirazioni del popolo del Myanmar… - BenFranceschini : RT @CafeGeopolitico: #Myanmar: secondo Christine Schraner Burgener, inviato speciale #ONU nel Paese, militari non temono sanzioni ma sarebb… - mikolangel1974 : RT @CafeGeopolitico: #Myanmar: secondo Christine Schraner Burgener, inviato speciale #ONU nel Paese, militari non temono sanzioni ma sarebb… -

Ultime Notizie dalla rete : Crisi Myanmar Il golpe in Myanmar e le responsabilità dei colossi dell'industria tessile ...Myanmar rischia infatti di essere sempre più critica. Prima ancora del golpe , è stata la pandemia, fra tagli salariali e licenziamenti, ad assestare un duro colpo al settore, che prima della crisi ...

ASIA/MYANMAR - Un gesuita indonesiano: "L'ASEAN sia mediatore nella crisi birmana" Terzo punto, dobbiamo apprezzare le iniziative dell'Asean per intervenire nella situazione, dal momento che il Myanmar ne è membro. In effetti, il vertice Asean del 2 marzo è stato un buon passo. Ma ...

Crisi in Myanmar, il cardinale Bo: preghiamo per il ritorno alla pace Vatican News Due sessioni, vaccino cinese, golpe Myanmar, Taiwan. Pillole asiatiche Meno di un anno dopo, è di nuovo tempo di lianghui. Dopo che nel 2020 erano state rinviate di oltre due mesi (ne scrivevo qui in apertura e qui in chiusura), questa volta si torna al canonico mese di ...

Il golpe in Myanmar e le responsabilità dei colossi dell’industria tessile Le aziende dell'abbigliamento attive nel Paese devono sostenere concretamente i lavoratori che si battono per i diritti e la democrazia. L'appello della Clean Clothes Campaign. Occorre solidarietà, vi ...

...rischia infatti di essere sempre più critica. Prima ancora del golpe , è stata la pandemia, fra tagli salariali e licenziamenti, ad assestare un duro colpo al settore, che prima della...Terzo punto, dobbiamo apprezzare le iniziative dell'Asean per intervenire nella situazione, dal momento che ilne è membro. In effetti, il vertice Asean del 2 marzo è stato un buon passo. Ma ...Meno di un anno dopo, è di nuovo tempo di lianghui. Dopo che nel 2020 erano state rinviate di oltre due mesi (ne scrivevo qui in apertura e qui in chiusura), questa volta si torna al canonico mese di ...Le aziende dell'abbigliamento attive nel Paese devono sostenere concretamente i lavoratori che si battono per i diritti e la democrazia. L'appello della Clean Clothes Campaign. Occorre solidarietà, vi ...