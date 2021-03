Amadeus, brutte notizie. È successo dopo la seconda serata di Sanremo 2021 (Di giovedì 4 marzo 2021) Mercoledì 3 marzo è andata in onda la seconda serata di Sanremo 2021. Scaletta ricchissima perché oltre all’esibizione della seconda tranche di Big in gara, aperta da Orietta Berti, Amadeus e Fiorello hanno accolto tantissimi ospiti. Regina della serata sicuramente Elodie, che tra look e esibizioni pazzesche ha dato prova di avere stoffa anche come conduttrice. Zlatan Ibrahimovic è apparso in collegamento, sul palco invece Achille Lauro con Claudio Santamaria e Francesca Barra per Bam Bam Twist nel quadro Rock ‘n Roll, poi Il Volo con Andrea Morricone, Gigi D’Alessio con Enzo Dong, Ivan Granatino, Lele Blade, Samurai Jay e Max D’Ambra, Cristiana Girelli, Laura Pausini, Gigliola Cinquetti, Fausto Leali, Marcella Bella e Alex Schwazer. Quindi la prima classifica generale ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 4 marzo 2021) Mercoledì 3 marzo è andata in onda ladi. Scaletta ricchissima perché oltre all’esibizione dellatranche di Big in gara, aperta da Orietta Berti,e Fiorello hanno accolto tantissimi ospiti. Regina dellasicuramente Elodie, che tra look e esibizioni pazzesche ha dato prova di avere stoffa anche come conduttrice. Zlatan Ibrahimovic è apparso in collegamento, sul palco invece Achille Lauro con Claudio Santamaria e Francesca Barra per Bam Bam Twist nel quadro Rock ‘n Roll, poi Il Volo con Andrea Morricone, Gigi D’Alessio con Enzo Dong, Ivan Granatino, Lele Blade, Samurai Jay e Max D’Ambra, Cristiana Girelli, Laura Pausini, Gigliola Cinquetti, Fausto Leali, Marcella Bella e Alex Schwazer. Quindi la prima classifica generale ...

