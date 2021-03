VIDEO Luna Rossa e New Zealand vicine in allenamento: chi è più veloce? (Di mercoledì 3 marzo 2021) Sino alla prima regata della Coppa America non sapremo chi tra Luna Rossa ed Emirates Team New Zealand sarà superiore. Ammesso che una delle due lo sia realmente. E’ ormai opinione condivisa che i Defender possano avere un vantaggio in condizioni di vento medio o sostenuto, mentre il Team Prada Pirelli potrebbe esaltarsi con brezza leggera. Secondo Ben Ainslie, timoniere di Ineos Team UK sconfitto per 7-1 da Luna Rossa nella Finale di Prada Cup, i Kiwi potrebbero risultare più veloci sopra i 10 o 11 nodi. E’ normale che la curiosità cresca con il trascorrere dei giorni ed è stata ulteriormente accentuata dal rinvio delle prime regate, inizialmente previste per sabato 6 marzo. Ad oggi l’America’s Cup dovrebbe iniziare mercoledì 10 marzo, tuttavia non esistono conferme ufficiali al riguardo da parte ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 marzo 2021) Sino alla prima regata della Coppa America non sapremo chi traed Emirates Team Newsarà superiore. Ammesso che una delle due lo sia realmente. E’ ormai opinione condivisa che i Defender possano avere un vantaggio in condizioni di vento medio o sostenuto, mentre il Team Prada Pirelli potrebbe esaltarsi con brezza leggera. Secondo Ben Ainslie, timoniere di Ineos Team UK sconfitto per 7-1 danella Finale di Prada Cup, i Kiwi potrebbero risultare più veloci sopra i 10 o 11 nodi. E’ normale che la curiosità cresca con il trascorrere dei giorni ed è stata ulteriormente accentuata dal rinvio delle prime regate, inizialmente previste per sabato 6 marzo. Ad oggi l’America’s Cup dovrebbe iniziare mercoledì 10 marzo, tuttavia non esistono conferme ufficiali al riguardo da parte ...

