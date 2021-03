Terremoto di magnitudo 6.3. Avvertita in una parte dell’Italia la forte scossa in Grecia (Di mercoledì 3 marzo 2021) La prima stima preliminare sulla magnitudo è di 5.9 sulla scala Richter, per due scosse distinte, entrambe rilevano l’ipocentro a due chilometri dalla superficie. Una terza scossa, di magnitudo stimata 4.6, è stata rilevata a dieci chilometri di profondità a Elassona, nella zona di Tessalonica. Secondo quanto riporta l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, che ha registrato l’evento alle 12.16, ora locale, la magnitudo più alta riscontrata nei tre episodi sarebbe invece di 6.3. La scossa è stata Avvertita anche a Tirana, Pristina, Podgorica e Skopje.



