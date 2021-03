Sanremo 2021, le conchiglie di Orietta conquistano tutti: "La vogliamo all'Eurovision" (Di mercoledì 3 marzo 2021) Orietta Berti sale per la dodicesima volta nella sua carriera sul palco dell’Ariston: la sua ultima partecipazione risale al 1992. Entusiasta la reazione dei social network, che l’hanno incoronata “queen” della seconda serata di Sanremo 2021. “Neanche le scale sono degne per la queen Orietta Berti”, scrive qualcuno per commentare la scelta della cantante di non scendere dalla scalinata per sicurezza. E ancora: “Dopo ventinove anni Orietta Berti torna sul palco di Sanremo con una canzone dedicata a Osvaldo, io questo lo chiamo amore”, “Orietta Berti all’Eurovision Song Contest subito”. Orietta Berti all'Eurovision Song Contest subito!!!#Sanremo2021— Andrea Fabiano (@AndreaFabiano) ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 3 marzo 2021)Berti sale per la dodicesima volta nella sua carriera sul palco dell’Ariston: la sua ultima partecipazione risale al 1992. Entusiasta la reazione dei social network, che l’hanno incoronata “queen” della seconda serata di. “Neanche le scale sono degne per la queenBerti”, scrive qualcuno per commentare la scelta della cantante di non scendere dalla scalinata per sicurezza. E ancora: “Dopo ventinove anniBerti torna sul palco dicon una canzone dedicata a Osvaldo, io questo lo chiamo amore”, “Berti all’Song Contest subito”.Berti all'Song Contest subito!!!#— Andrea Fabiano (@AndreaFabiano) ...

HuffPostItalia : Sanremo 2021, i social: 'Poi arriva Loredana Bertè e capisci cosa vuol dire Big' - SkySport : ??? 'Lo so che sono interisti, me lo ripetono ogni 5'' ?? La conferenza-show di Ibra a Sanremo ?? VIDEO ??… - rtl1025 : ?? Annalisa ?? ?? Dieci ?? #Sanremo2021 #FinalmenteSanremo ?? 'E sta piovendo E sono fuori da Fuori da me E questa c… - clikservernet : Sanremo 2021, le pagelle ai look della seconda serata: Laura Pausini voto 10. Orietta Berti “sirenotta”, Elodie inc… - cuoriecose : RT @PadfootBlack__: Fiorello e Patato conducono il Festival di Sanremo 2021 #Sanremo2021 -