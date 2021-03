Rio Ferdinand, retroscena su Cristiano Ronaldo: «Lo stava colpendo, l’ho difeso» (Di mercoledì 3 marzo 2021) Rio Ferdinand, ex giocatore del Manchester United e compagno di squadra di Ronaldo, rivela un retroscena di quanto accaduto in campo Rio Ferdinand ha ricordato un episodio con Cristiano Ronaldo al Manchester United: le sue parole sul programma YouTube Vibe with Five. «Una volta c’è stato un episodio con Ruud van Nistelrooy . Ha colpito Cristiano Ronaldo un paio di volte e si è fatto male al tendine d’Achille. Quando Ruud ha preso la palla, sono corso verso di lui e l’ho colpito forte. Ho detto: “Cosa stai facendo? Perché lo stai calciando?” Ruud si è alzato in piedi e il resto dei giocatori è dovuto intervenire. Alla fine non è successo niente. Ho pensato: “È un ragazzo, lascialo in pace, cosa stai facendo?” Ruud era un animale, ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 3 marzo 2021) Rio, ex giocatore del Manchester United e compagno di squadra di, rivela undi quanto accaduto in campo Rioha ricordato un episodio conal Manchester United: le sue parole sul programma YouTube Vibe with Five. «Una volta c’è stato un episodio con Ruud van Nistelrooy . Ha colpitoun paio di volte e si è fatto male al tendine d’Achille. Quando Ruud ha preso la palla, sono corso verso di lui ecolpito forte. Ho detto: “Cosa stai facendo? Perché lo stai calciando?” Ruud si è alzato in piedi e il resto dei giocatori è dovuto intervenire. Alla fine non è successo niente. Ho pensato: “È un ragazzo, lascialo in pace, cosa stai facendo?” Ruud era un animale, ...

