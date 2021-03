La polizia interrompe i festeggiamenti post Grande Fratello Vip (Di mercoledì 3 marzo 2021) La festa post Grande Fratello Vip interrotta dalla polizia L’1 marzo 2021, dopo cinque lunghi mesi, ha avuto fine lo show che si è svolto all’interno della casa più spiata d’Italia. I concorrenti per celebrare questo avvenimento, e anche la vittoria di Tommaso Zorzi, hanno voluto fare una piccola festa tra di loro. Le varie L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 3 marzo 2021) La festaVip interrotta dallaL’1 marzo 2021, dopo cinque lunghi mesi, ha avuto fine lo show che si è svolto all’interno della casa più spiata d’Italia. I concorrenti per celebrare questo avvenimento, e anche la vittoria di Tommaso Zorzi, hanno voluto fare una piccola festa tra di loro. Le varie L'articolo proviene da Novella 2000.

LiveAvanti : Check out this article: La polizia del Myanmar interrompe le proteste mentre lo sforzo diplomatico dell'ASEAN si fe… - infoitcultura : Polizia interrompe la festa del Grande Fratello Vip/ Ruta 'Accusati di assembramenti' - memedesima7 : Tommy,carico a pallettoni per la vittoria,sbronzo,in tuta, su un tacco 12 rosso che si vede arrivare la Polizia!!… - ladycapuleti : Non la polizia che interrompe la festa di ieri sera, Xuxa aveva previsto tutto ?? - Max56gio : RT @GiacomoGorini: Appena AZ viene approvato per gli anziani (secondo me era da fare subito), che si fa della vaccinazione a insegnanti e f… -