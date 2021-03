Esplosione allo screening covid, la polizia: “non è un incidente” (Di mercoledì 3 marzo 2021) Una bomba è esplosa stamattina nei pressi di un centro di screening anti covid della GGD a Bovenkarpsel, cittadina a nord di Amsterdam, nell’Olanda settentrionale: a renderlo noto la polizia aggiungendo che non si segnalano feriti. “Vicino al centro di screening del servizio sanitario pubblico locale a Bovenkarspel, un ordigno è esploso alle 6:55 del mattino. Alcune finestre sono state distrutte, non ci sono feriti. La polizia sta indagando. Il perimetro è stato delimitato”, spiega il comunicato diramato dalla polizia. Stando a quanto riferisce il quotidiano olandese Rtl Nieuws, l'esplosivo era all’interno di un tubo metallico che è deflagrato in mille pezzi. Per fortuna il boato ha solo infranto le finestre del laboratorio di screening, che sono state ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 3 marzo 2021) Una bomba è esplosa stamattina nei pressi di un centro diantidella GGD a Bovenkarpsel, cittadina a nord di Amsterdam, nell’Olanda settentrionale: a renderlo noto laaggiungendo che non si segnalano feriti. “Vicino al centro didel servizio sanitario pubblico locale a Bovenkarspel, un ordigno è esploso alle 6:55 del mattino. Alcune finestre sono state distrutte, non ci sono feriti. Lasta indagando. Il perimetro è stato delimitato”, spiega il comunicato diramato dalla. Stando a quanto riferisce il quotidiano olandese Rtl Nieuws, l'esplosivo era all’interno di un tubo metallico che è deflagrato in mille pezzi. Per fortuna il boato ha solo infranto le finestre del laboratorio di, che sono state ...

