Covid | boom di contagi a Bacoli | il sindaco chiude mercati ed aree pubbliche

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Nel prossimo fine settimana ildi(Napoli), Josi Gerardo Della Ragione, ha disposto la sospensione della fiera settimanale in programma il sabato tra via Lungolago e Miseno e la chiusura di piazze edaperte al pubblico. La decisione delè maturata dopo un vertice con i responsabili del Coc e dell’Asl Napoli2 Nord per il deciso incremento nella cittadina flegrea del numero di personeate dal coronavirus. La percentuale dinegli ultimi giorni è salita all’11,5% un dato che preoccupa in quanto superiore alla media regionale che ieri era attestata all’11,2%. Aper idal virus sono già chiusi da tre giorni gli uffici comunali per tre casi ...