Covid, 14enne in terapia intensiva al Meyer di Firenze. È il decimo caso di minori ricoverati in sei mesi (Di mercoledì 3 marzo 2021) È stata ricoverata nel reparto di terapia intensiva del Meyer di Firenze una 14enne di Grosseto, risultata positiva al coronavirus. La ragazzina è arrivata in ospedale per complicanze dovute all'infezione. Secondo quanto riportato dal quotidiano La Nazione, la minorenne si trova in condizioni critiche ma non è intubata e non sarebbe in imminente pericolo di vita. Dallo scorso settembre, riferisce l'Azienda ospedaliero universitaria, sono circa 10 i minori colpiti da Covid per i quali è stato necessario un ricovero nel reparto di rianimazione dell'ospedale pediatrico. Sempre in Toscana circa 60 bambini di una scuola materna di Certaldo, a 40 km da Firenze, sono risultati positivi al Covid sui 180 sottoposti a tampone.

