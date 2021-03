Attacco terroristico in Svezia 8 accoltellati (Di mercoledì 3 marzo 2021) Alessandro Nunziati Almeno otto persone sono state attaccate oggi da un uomo armato di coltello nel centro di Vetlanda, in Svezia, e alcune sono “gravemente ferite”. Lo ha riferito la portavoce della polizia Angelica Israelsson Silfver, secondo quanto riportano i media locali. L’aggressore, un uomo sui vent’anni, ha attaccato i passanti intorno alle 15 a a Bangårdsgatan, nei Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di mercoledì 3 marzo 2021) Alessandro Nunziati Almeno otto persone sono state attaccate oggi da un uomo armato di coltello nel centro di Vetlanda, in, e alcune sono “gravemente ferite”. Lo ha riferito la portavoce della polizia Angelica Israelsson Silfver, secondo quanto riportano i media locali. L’aggressore, un uomo sui vent’anni, ha attaccato i passanti intorno alle 15 a a Bangårdsgatan, nei Impronta Unika.

TgLa7 : ??#Svezia: Otto persone sono rimaste ferite a colpi di coltello a Vetlanda. La Polizia non esclude un attacco #terroristico - Radio1Rai : ?? #Svezia 8 persone accoltellate a #Vetlanda (sud del Paese). La polizia ritiene si tratti di un attacco terroristi… - Agenzia_Ansa : Otto persone sono state accoltellate e ferite a Vetlanda, in Svezia, per la polizia 'è attacco terroristico' #ANSA - Alessan67153720 : RT @Agenzia_Ansa: Otto persone sono state accoltellate e ferite a Vetlanda, in Svezia, per la polizia 'è attacco terroristico' #ANSA - Maria07163519 : RT @micheleguarino8: Ultime notizie dal mondo : Svezia, otto accoltellati a Vetlanda: La polizia parla di attacco terroristico ! L’aggress… -