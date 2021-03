UglSicilia : Sonatrach Raffineria Italiana incontra Ugl - UGL SICILIA -

Ultime Notizie dalla rete : Sonatrach Raffineria

BlogSicilia.it

Fermi di Siracusa, da 34 anni lavora nella zona industriale (prima nell'indotto come metalmeccanico e da 31 anni come turnista nelladi Augusta, prima Esso italiana e adesso). Da ...... da 34 anni lavora nella zona industriale, prima nell'indotto come metalmeccanico e da 31 anni come turnista nelladi Augusta (ex Esso italiana e attualmente di proprietà). Da 34 ...L'Algeria è tornata ad essere un esportatore netto di benzina, il prodotto più richiesto dalla distillazione del greggio. Il paese ha ...Mandato di cattura internazionale per Kaddour, espatriato dopo l'acquisto in Sicilia. Raffineria annuncia investimenti nonostante le perdite.