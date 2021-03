Scuola, ordinanza di De Luca ‘anticipa’ il Governo: probabile chiusura automatica in zona arancione (Di martedì 2 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiL’ordinanza con la quale il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha ordinato la chiusura delle scuole potrebbe essere stata una sorta di anticipazione delle scelte del Governo in relazione al prossimo Dpcm. Come sappiamo la Campania è entrata da qualche giorno in zona arancione e, in conseguenza di ciò, De Luca ha optato per una sostanziale sospensione della didattica in presenza. Di sicuro dal 6 marzo tutte le scuole saranno chiuse in zona rossa, così come ha annunciato il capo del Cts Agostino Miozzo. Su questa impostazione, in attesa dell’uscita del prossimo Dpcm – con limitazioni che avranno effetti fino a dopo Pasqua – c’è unanimità di giudizio. La discussione sulle scuole si è accesa invece per ciò che ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 2 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiL’con la quale il presidente della Regione Campania Vincenzo Deha ordinato ladelle scuole potrebbe essere stata una sorta di anticipazione delle scelte delin relazione al prossimo Dpcm. Come sappiamo la Campania è entrata da qualche giorno ine, in conseguenza di ciò, Deha optato per una sostanziale sospensione della didattica in presenza. Di sicuro dal 6 marzo tutte le scuole saranno chiuse inrossa, così come ha annunciato il capo del Cts Agostino Miozzo. Su questa impostazione, in attesa dell’uscita del prossimo Dpcm – con limitazioni che avranno effetti fino a dopo Pasqua – c’è unanimità di giudizio. La discussione sulle scuole si è accesa invece per ciò che ...

