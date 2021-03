MediasetTgcom24 : Migranti, Salvini: con Lega cambierà la strategia dei porti aperti #migranti - TV7Benevento : Migranti: Salvini, 'tornare a controllo sereno e legittimo confini, atteggiamento europeo'... - nicolettagrima2 : RT @ValentinaPrisc: Quindi #Salvini aveva ragione?! #Casarini #migranti - lorenzlu : RT @Mariva2000: Il magistrato dà ragione a Salvini sui migranti trattenuti, anzi è ancora più duro, sostiene che la nave doveva riportarli… - Sylvie26804002 : RT @paola124291: #Staseraitalia ritratto di Salvini realizzato da una scuola che non mi ricordo, con la tecnica del mosaico. Le piccole tes… -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti Salvini

...] di GiacomoCantieri "Appalti senza regole": Nardella (Pd) eper cancellare il ... E […] di RQuotidiano Procura di Ragusa "Soldi alla Mare Jonio per il trasbordo di 27". ...... indagini finanziarie e riscontri documentali', è 'emerso che il trasbordo dei' è avvenuto ... Sulla vicenda è intervenuto il leader della Lega, Matteo, annunciando che chiederà 'un ...Lo ha sottolineato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite di 'Non stop news' su Rtl 102.5. "Proprio ieri -ha aggiunto il leader del Carroccio- la relazione annuale dei Servizi segreti al ...Sbarchi aumentati del 77 per cento rispetto al 2020. Il sottosegretario al ministero dell'Interno, Nicola Molteni, spiega a "Libero ...