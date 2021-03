La decisione dell'Inail: 'Infortunio pagato anche per gli infermieri no vax che restano contagiati' (Di martedì 2 marzo 2021) Un caso che aveva fatto scalpore quello degli infermieri contagiati in Liguria, dopo che si erano rifiutati di sottoporsi al vaccino. In relazione a questa vicenda, è arrivata la risposta dell'Inail, ... Leggi su globalist (Di martedì 2 marzo 2021) Un caso che aveva fatto scalpore quello degliin Liguria, dopo che si erano rifiutati di sottoporsi al vaccino. In relazione a questa vicenda, è arrivata la risposta, ...

marcodimaio : Buon lavoro al Generale #Figliuolo nominato da #Draghi Commissario straordinario per l'emergenza Covid. Da tempo ch… - CirianiCarlo : RT @GerardoDAmico: la decisione dell'@inail_gov di fornire copertura assicurativa agli infermieri novax che si ammalano per il loro rifiut… - rem81 : RT @GerardoDAmico: la decisione dell'@inail_gov di fornire copertura assicurativa agli infermieri novax che si ammalano per il loro rifiut… - brigida_dandrea : RT @GerardoDAmico: la decisione dell'@inail_gov di fornire copertura assicurativa agli infermieri novax che si ammalano per il loro rifiut… - GVergnasco : @FrancisJUnder12 @CucchiRiccardo nessun protocollo e nessun regolamento può essere di grado superiore rispetto ad u… -