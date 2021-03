Juventus, Pirlo: “Peccato non avere una panchina lunga. Inter? Sarà una lunga rincorsa” (Di mercoledì 3 marzo 2021) La Juventus travolge lo Spezia grazie a un finale superlativo. I bianconeri si impongono per 3-0 e provano a rientrare su Inter e Milan, intente a provare la fuga.caption id="attachment 1065057" align="alignnone" width="3543" Juventus Pirlo, getty images/captionLE PAROLE DI PirloIl tecnico Andrea Pirlo analizza la prestazione della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: "Fisicamente abbiamo faticato. La stanchezza si fa sentire dopo tante gare con gli stessi uomini. Nel primo tempo abbiamo avuto qualche occasione, ma nella ripresa con giocatori freschi siamo riusciti a imporci. Speriamo che nei prossimi giorni possa rientrare qualcuno. McKennie riesce a tenere 45 minuti, poi il dolore comincia a farsi sentire. De Ligt? L'infortunio non sembra niente di serio. Su palla libera, loro non ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 3 marzo 2021) Latravolge lo Spezia grazie a un finale superlativo. I bianconeri si impongono per 3-0 e provano a rientrare sue Milan, intente a provare la fuga.caption id="attachment 1065057" align="alignnone" width="3543", getty images/captionLE PAROLE DIIl tecnico Andreaanalizza la prestazione della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: "Fisicamente abbiamo faticato. La stanchezza si fa sentire dopo tante gare con gli stessi uomini. Nel primo tempo abbiamo avuto qualche occasione, ma nella ripresa con giocatori freschi siamo riusciti a imporci. Speriamo che nei prossimi giorni possa rientrare qualcuno. McKennie riesce a tenere 45 minuti, poi il dolore comincia a farsi sentire. De Ligt? L'infortunio non sembra niente di serio. Su palla libera, loro non ...

