Il Volo, lutto per Ignazio Boschetto: morto papà Vito (Di martedì 2 marzo 2021) Un dramma ha colpito il gruppo musicale Il Volo, lutto per Ignazio Boschetto: morto per un malore improvviso il papà Vito. Vito Boschetto, il padre di Ignazio, giovane cantante del trio Il Volo, è morto improvvisamente nelle scorse ore, stroncato da un malore improvviso. Stando a quello che si apprende, il fatto drammatico è avvenuto 48 ore fa, domenica 28 febbraio. Solo però in queste ore si è appresa la notizia e ora si teme in un forfait del gruppo. Infatti, il trio pop tenorile era atteso nella giornata di domani per un'ospitata al Festival di Sanremo.

