"Il Cts ha controllato le coreografie di Sanremo. Mi ha chiesto di allontanare le ballerine"

"Come nei varietà di una volta, il festival ha una sigla iniziale, una canzone cantata da Amadeus e Fiorello, le due vedette principali, e io ho immaginato un'apertura ogni volta diversa. Ho sempre lavorato con le donne, con le grandi star, ma devo dire che i due protagonisti sono bravissimi. Amadeus? Balla, rispetta i disegni coreografici, è entrato perfettamente nel numero". Ballerino, coreografo, autore, pigmalione di Heather Parisi, un pezzo di storia dell'intrattenimento italiano, Franco Miseria è a Sanremo per contribuire al "respiro artistico" di un festival in qualche modo storico."Ho voluto dieci ballerine - racconta all'ANSA in una pausa delle prove - per la maggior parte di danza classica, perché è il passaporto per affrontare tutti gli stili, mescolando però anche pop, hip, hop, modern jazz, contemporaneo: una fusione che mi è cara e che ...

