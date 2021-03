Esercito in campo e i vaccinator di Arcuri congelati. Effetto Figliuolo sul piano vaccini (Di martedì 2 marzo 2021) Subito il tandem con la Protezione Civile che il nuovo capo Fabrizio Curcio vuole riorganizzare completamente e poi, insieme a Curcio, l’incontro con i ministro della Salute, Roberto Speranza, e degli Affari regionali, Maria Stella Gelmini, per stringere i tempi e imprimere alla campagna vaccinale la svolta chiesta dal premier Mario Draghi. E intanto “i vaccinator” finiscono in congelatore. È “l’Effetto Figliuolo” e si è fatto sentire immediatamente. Manco il tempo di insediarsi alla guida della struttura commissariale per l’emergenza, il generale Francesco Paolo Figliuolo, comandante in capo della logistica dell’Esercito, l’uomo scelto da Draghi per prendere il posto di Domenico Arcuri, ha messo mano alla gestione della macchina della vaccinazione. L’obiettivo è di farla girare a ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 2 marzo 2021) Subito il tandem con la Protezione Civile che il nuovo capo Fabrizio Curcio vuole riorganizzare completamente e poi, insieme a Curcio, l’incontro con i ministro della Salute, Roberto Speranza, e degli Affari regionali, Maria Stella Gelmini, per stringere i tempi e imprimere alla campagna vaccinale la svolta chiesta dal premier Mario Draghi. E intanto “i” finiscono in congelatore. È “l’” e si è fatto sentire immediatamente. Manco il tempo di insediarsi alla guida della struttura commissariale per l’emergenza, il generale Francesco Paolo, comandante in capo della logistica dell’, l’uomo scelto da Draghi per prendere il posto di Domenico, ha messo mano alla gestione della macchina della vaccinazione. L’obiettivo è di farla girare a ...

