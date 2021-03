Covid | appello pazienti a Speranza | ' Vaccinare tutti i malati rari'

(Di martedì 2 marzo 2021) Roma, 2 mar. (Adnkronos Salute) - "prima delle persone in salute". E' la letteraal ministro della Salute Roberto, siglata da 40 associazioni e ben 104 parlamentari per chiedere un impegno sulle immunizzazioni anti-per ie i caregiver. Il documento è stato lanciato durante il convegno online 'Associazioni e famiglie a colloquio con tre ministre del nuovo governo Draghi' promosso da Omar, l'Osservatorio sulle malattie rare. Tra i firmatari: Alleanza malattie rare; Cittadinanzattiva; Nadir; Uildm; Marialucia Lorefice, presidente della XII Commissione Affari Sociali; Annamaria Parente, presidente della XII Commissione Permanente Igiene e Sanità, e l'infettivologo Stefano Vella. Nella lettera ...

Roma, 2 mar. (Adnkronos Salute) - "Vaccinare tutti i malati rari prima delle persone in salute". E' la lettera appello al ministro della Salute Roberto Speranza, siglata da 40 associazioni e ben 104 p ...Presentata una lettera indirizzata al Ministro della Salute, aperta alle sottoscrizioni attraverso OMaR e già siglata da 40 associazioni e ben 104 parlamentari ...