Serie A, cambio in casa Crotone: incassato il ‘no’ di Zenga i pitagorici hanno scelto Serse Cosmi (Di lunedì 1 marzo 2021) Il Crotone ha deciso sul successore di Stroppa in panchina.VIDEO Napoli-Perugia, Cosmi senza filtri: “Rifiutare i partenopei? Non ho squilibri psichici. I tifosi si sono rotti le palle…”Dopo il ko rimediato nella sfida salvezza contro il Cagliari, i pitagorici si ritrovano al momento a -8 dal quartultimo posto con una partita in più rispetto al Torino. I calabresi, allora, in una situazione di classifica sempre più preoccupante hanno deciso di sollevare dal proprio incarico Giovanni Stroppa. Al suo posto, Serse Cosmi, tecnico classe '58 che ha raggiunto in queste ore la sua nuova destinazione e che in serata firmerà il contratto valido fino a giugno. Prima di virare sull'ex allenatore di Palermo e Trapani erano stati avviati contatti anche con altri profili tecnici ... Leggi su mediagol (Di lunedì 1 marzo 2021) Ilha deciso sul successore di Stroppa in panchina.VIDEO Napoli-Perugia,senza filtri: “Rifiutare i partenopei? Non ho squilibri psichici. I tifosi si sono rotti le palle…”Dopo il ko rimediato nella sfida salvezza contro il Cagliari, isi ritrovano al momento a -8 dal quartultimo posto con una partita in più rispetto al Torino. I calabresi, allora, in una situazione di classifica sempre più preoccupantedeciso di sollevare dal proprio incarico Giovanni Stroppa. Al suo posto,, tecnico classe '58 che ha raggiunto in queste ore la sua nuova destinazione e che in serata firmerà il contratto valido fino a giugno. Prima di virare sull'ex allenatore di Palermo e Trapani erano stati avviati contatti anche con altri profili tecnici ...

