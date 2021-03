Montecitorio, imprenditori e lavoratori degli spettacoli viaggianti protestano: “Fateci lavorare” (Di lunedì 1 marzo 2021) Si sono dati appuntamento questa mattina alle 9 e 30 a Piazza Montecitorio, a Roma, un centinaio tra imprenditori e lavoratori dello spettacolo viaggiante. Chiedono di tornare a lavorare, dopo un anno di stop e poche garanzie. Arrivano da tutta Italia: Lombardia, Campania, Toscana. Tutti con un unico obiettivo: far sentire la propria voce. “E’ più di anno che non lavoriamo, siamo totalmente fermi – dice Gianni, da Napoli. – Stiamo pagando anche le tasse senza lavoro. Non sappiamo più come andare avanti, abbiamo delle famiglie e dei bambini da portare avanti “. “Io ho tre figli e non so come farli mangiare. Io chiedo o che ci facciano lavorare o che ci mandino un sussidio mensile, non il reddito di cittadinanza. Perché siamo lavoratori autonomi”, spiega invece Giovanni. In piazza ... Leggi su italiasera (Di lunedì 1 marzo 2021) Si sono dati appuntamento questa mattina alle 9 e 30 a Piazza, a Roma, un centinaio tradello spettacolo viaggiante. Chiedono di tornare a, dopo un anno di stop e poche garanzie. Arrivano da tutta Italia: Lombardia, Campania, Toscana. Tutti con un unico obiettivo: far sentire la propria voce. “E’ più di anno che non lavoriamo, siamo totalmente fermi – dice Gianni, da Napoli. – Stiamo pagando anche le tasse senza lavoro. Non sappiamo più come andare avanti, abbiamo delle famiglie e dei bambini da portare avanti “. “Io ho tre figli e non so come farli mangiare. Io chiedo o che ci faccianoo che ci mandino un sussidio mensile, non il reddito di cittadinanza. Perché siamoautonomi”, spiega invece Giovanni. In piazza ...

Ultime Notizie dalla rete : Montecitorio imprenditori I ristoratori braccano il governo. 'Ancora a Roma perché rispettino le promesse' ...27 febbraio 2021 Arriveranno da tutta Italia gli imprenditori raccolti nel gruppo Tni - Tutela Nazionale Imprese - Ristoratori Toscana e si ritroveranno lunedì 1° marzo in piazza Montecitorio alle ...

La rivolta delle imprese sommerse della pandemia Un minuto di silenzio per gli imprenditori che si sono suicidati nell'anno del Covid , l'ultimo a Prato. Così si aprirà il presidio in programma lunedì 1 marzo alle 15 davanti a Montecitorio. Organizzato da Tni Italia " ...

