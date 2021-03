Inaugurazione primo murales in Italia con bacio tra donne (Di lunedì 1 marzo 2021) Roma – Celebrazione della diversita’, inclusione, amore e segno di vicinanza nei confronti di tutti coloro che, ancora oggi, sono vittime del pregiudizio. Ma anche una ‘scossa’ sociale che possa far risvegliare quella parte della popolazione ancorata all’omofobia. Sentimenti che hanno preso vita sul muro della metro B Jonio di Roma, a via Scarpanto, con un murale in pixel art realizzato dall’artista Krayon, all’anagrafe Arcadio Pinto, per Gay Help Line con la collaborazione dell’agenzia Zon Productions e del Municipio III di Roma Capitale. L’opera – che sara’ inaugurata oggi alle 16 – raffigura un bacio alla luce del sole fra due ragazze e riporta il numero verde Gay Help Line 800.713.713, contact center contro l’omotransfobia che ogni anno riceve circa 20mila contatti, offrendo ascolto e supporto alle vittime. Insieme a Croce Rossa Italiana gestisce ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 1 marzo 2021) Roma – Celebrazione della diversita’, inclusione, amore e segno di vicinanza nei confronti di tutti coloro che, ancora oggi, sono vittime del pregiudizio. Ma anche una ‘scossa’ sociale che possa far risvegliare quella parte della popolazione ancorata all’omofobia. Sentimenti che hanno preso vita sul muro della metro B Jonio di Roma, a via Scarpanto, con un murale in pixel art realizzato dall’artista Krayon, all’anagrafe Arcadio Pinto, per Gay Help Line con la collaborazione dell’agenzia Zon Productions e del Municipio III di Roma Capitale. L’opera – che sara’ inaugurata oggi alle 16 – raffigura unalla luce del sole fra due ragazze e riporta il numero verde Gay Help Line 800.713.713, contact center contro l’omotransfobia che ogni anno riceve circa 20mila contatti, offrendo ascolto e supporto alle vittime. Insieme a Croce Rossana gestisce ...

